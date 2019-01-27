6 مليون مشاهدة لأحدث أغاني مطرب "ديسباسيتو" في 3 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نجاح جديد يحققه الفنان البورتوريكي، لويس فونسي، صاحب أغنية "ديسباسيتو" الشهيرة، بأغنيته الجديدة "Sola" والتي طرحها عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وتحقق نجاحاً كبيراً متخطية حاجز الـ6 ملايين مشاهدة خلال 3 أيام فقط من طرحها.

كما قام فونسي بالترويج للأغنية، بنشره بوستر لها عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وعلق عليها قائلاً "صولا النسخة الإنجليزية"، كما روج للأغنية والتي تم طرحها أيضاً على تطبيق "Deezer" وهو أحد التطبيقات المختص بتداول الأغاني والألبومات الموسيقية.

يذكر ان أغنية "ديسباسيتو" كانت السبب في شهر لويس فونسي العالمية، كما كانت سبباً في ازدهار السياحة بشكل عام بمدينة بورتريكو والتي تم تصويرها بالكامل هناك.