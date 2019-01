الملحن الأمريكي لين مانويل ميراندا يهاجم الأوسكار لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

هاجم الملحن والممثل الأمريكي، لين مانويل ميراندا، أكاديمية الفنون وعلوم الرسوم المتحركة "الأوسكار"، بعدما أعلنت عن عدم تقديمها لأي فقرات غنائية للأغاني المرشحة بقائمة "أفضل أغنية في العام"، وأنه سيتم تقديم أغنيتين فقط بحفل توزيع الجوائز وهما "Shallows" لليدي جاجا، وأغنية "All the Stars" لكيندريك لامار.

وتتنافس 5 أعمال سينمائية بـ5 أغانٍ وهم "Sallow" من فيلم "A Star is Born"، و"All the Stars" من فيلم "Black Panther"، "I’ll Fight" من فيلم "RBG"، و"The Place Where Lost"، من فيلم "Mary Poppins Returns"، نهاية بأغنية "When a Cowboy Trades His Spurs for Wings" من فيلم "The Ballad of Buster Scruggs".

وكان لميراندا تعليق عبر تغريدة نشرها على حسابه بـ"تويتر": "عندما شاهدت حفل توزيع جوائز الأوسكار لأول مرة، كنت اجلس للاستمتاع باستعراضات الغنائية لأفلام مثل (The Little Mermaid)، وكنت أحب أن أشاهد استعراضتهم في أثناء الحفل، وإذا كان الأمر صحيحاً ولن نتمكن من تأدية أغنية فيلمي بالأوسكار، سيخيب أملي بشدة، حفل دون مقدم ودون موسيقي".

وأنهي تعليقه قائلا: "واقتبس كلمة كيندريك لامار، اللعنة".

يذكر أن فيلم "Mary Poppins Returns" ترشح مؤخراً لـ4 جوائز أوسكار، وهم "أفضل موسيقي تصويرية، أفضل أغنية، أفضل تصميم أزياء، أفضل تصميم إنتاجي"، وسيتم الإعلان عن الفائزين بحفل توزيع جوائز الأوسكار الـ91 هذا العام يوم الأحد الموافق 24 فبراير المقبل.