بالصور| لاميتا فرنجية برفقة زوجها ونجلها الوحيد في دبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365: شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، جمهورها بصور من نزهة عائلية لها رفقة زوجها ونجلها عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت لاميتا، في الصور، وهي تقضي وقتها برفقة زوجها ونجلها الوحيد "جاستن"، خلال تواجدها في مدينة دبي الإمارتية. يُذكر أن آخر الأعمال التي قدمتها لاميتا في مصر، فيلم "بنت من دار السلام"، عام 2014، وشاركها البطولة رحاب الجمل، وراندا البحيري، ومحمود الجبلاوي، ومن إخراج طوني نبيه.

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