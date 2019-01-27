شكرا لقرائتكم خبر عن كيف صدحت أم كلثوم عبر "الهولوغرام" في السعودية والان مع التفاصيل

سهر الجمهور السعودي، في ليلة حالمة بعد أن شاهد سيدة الغناء العربي بكل ملامحها متجسدة أمامه في مهرجان "شتاء طنطورة" وهي تصدح في العلا عبر تقنية "الهولوغرام".

وقال حساب المهرجان على تويتر: "في ليلة من الأحلام تجسدت واقعّا، حضرت أم كلثوم على مسرح مرايا، لتصحبنا في رحلة عبر الزمن إلى ماضٍ طالما حلمنا بمعاصرة أصالته".

أضاف: بعد غياب استمر لأكثر من أربعين عاماً، تظهر أم كلثوم في العلا! في ليلة من ليالي "ألف ليلة وليلة". لتعيد للذاكرة أداءً بلا مثيل!"

والهولوغرام، هو تصوير تجسيمي، يمتلك خاصية فريدة تمكن من إعادة تكوين صورة الأجسام بأبعادها الثلاثة في الفضاء. وتتم تلك العملية باستخدام أشعة الليزر.

وتعود جذور هذه التقنية إلى العام 1947 عندما تم التوصل للتصوير المجسم من قبل العالم دينيس جابور في محاولة منه لتحسين قوة التكبير في الميكروسكوب الإلكتروني.

ولأن موارد الضوء في ذلك الوقت لم تكن متماسكة أحادية اللون، فقد ساهمت في تأخر ظهور التصوير المجسم إلى وقت ظهور الليزر عام 1960.

واستخدمت هذه التقنية في سلسلة أفلام حرب النجوم عبر استخدام فكرة التصوير المجسم في تصوير أحد وسائل الاتصالات والتخابر الخاصة بالمستقبل.

وفي فيلم أوشنز 12 تم استخدامة في عملية سرقة إحدى التحف الثمينة حيث استخدم التصوير المجسم لإيهام الناظرين بأنها لا تزال في مكانها.

ويلزم في العادة ثلاثة أشياء، هي جهاز الليزر الذي ينتج الضوء الأحمر، وهو ليزر الهليوم نيون، والعدسات، وعلى خلاف عدسات الكاميرا يكون دور العدسات في الهولوغرام تشتيت الضوء وتفريقه على مساحة من الجسم المراد تصويره، مجزئ الضوء.

وهو عبارة عن مرآة تعمل على تمرير جزء من الضوء وعكس الجزء المتبقي، وأخيراً المرايا والتي تستخدم في توجيه أشعة الليزر عبر العدسات ومجزئ الضوء إلى الموضع المحدد.