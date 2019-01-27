شكرا لقرائتكم خبر عن هدى المفتى تشارك عادل إمام فى مسلسل «فلانتينو» رمضان المقبل والان مع التفاصيل

انضمت بشكل رسمى الفنانة هدى المفتى، إلى فريق عمل مسلسل "فلانتينو" الذى يخوض به الزعيم عادل إمام، السباق الرمضانى المقبل، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامى إمام وتجسد أحد الأدوار المهمة فى العمل التى تراهن عليه خلال مشوارها الفنى خاصة أنها تشارك فنانا كبيرا بحجم الزعيم.

وأضافت فى تصريحات خاصة لـ"عين" أنها حاليا تخضع لكورسات إلقاء ونحو من أجل الشخصية التى تقدمها ضمن أحداث المسلسل حيث تجسد شخصية جديدة ومختلفة عليها تماما عكس ماقدمته فى مسلسل "كأنه إمبارح" الذى تم طرحه منذ فترة وحققت من خلاله نجاحا كبيرا.

ويظهر الزعيم فى أحداث العمل متزوج وله 3 أبناء، ويمتلك هو وزوجته مجموعة مدارس "إنترناشيونال"، ومع الأحداث يتزوج مرة أخرى من امرأة تصغره بسنوات عديدة وتنشب خلافات بينه وبين زوجته وتتطور الأحداث، ووضع رامى إمام مخرج ومنتج العمل مجموعة من الأسماء الكبيرة لمشاركة الزعيم بطولة المسلسل، خاصة أن هناك رغبة فى الاستعانة بأسماء كبيرة، وتسرع الجهة المنتجة للعمل فى إبرام تعاقدات الفنانين قبل انطلاق التصوير للحاق به فى موسم دراما رمضان المقبل.

وفى السياق ذاته يعكف أيمن بهجت قمر على كتابة الـ15 الأولى، للبدء فى تصوير العمل خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن الديكور الأساسى للعمل يتم بناؤه فى استديو النحاس، وهى عادة عادل إمام فى جميع مسلسلاته.

من ناحية أخرى تنتظر هدى المفتى طرح فيلم "رأس السنة"، ويشارك فى بطولته كل من الفنان إياد نصار والفنانة شيرين رضا، و أحمد مالك وإنجى المقدم وسالى عابد، وآخرون من النجوم ومن إخراج محمد أحمد صقر، ومن المقررعرض الفيلم خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن آخر أعمالها مسلسل "كأنه إمبارح"، وهو من بطولة الفنانة رانيا يوسف وأحمد وفيق ومحمد الشرنوبى، ومجموعة كبيرة من الوجوه الشابة مثل خالد أنور، ومايان السيد، وأسماء جلال.