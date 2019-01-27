"شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي" يطلق استمارة المشاركة في فعالياته

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلق مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة الفنان مازن الغرباوي، استمارة المشاركة في دورته الـ4 التي ستنطلق 1 أبريل/ نيسان، وتستمر حتى 7 من الشهر نفسه، وحددت إدارة المهرجان يوم 15 فبراير/شباط المقبل كآخر موعد لتلقي طلبات المشاركة لكل الفرق المسرحية من كل دول العالم، ووضع المهرجان عبر موقعه الرسمي نسختين من الاستمارة الأولى باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية.



وأوضح رئيس المهرجان ومؤسسه أن الاستمارة ستطلق لمدة شهر واحد فقط؛ لأن المهرجان يستقبل طوال العام عروضا أخرى من خلال بعض المبرمجين الدوليين الذين يرشحون عروضا للمهرجان ويتم اختيارها من قبل لجنة المشاهدة، مشيرا إلى أن المهرجان يختار عروضه بصيغتين الأولى هي اختيار عروض عن طريق مبرمجين دوليين، والأخرى عن طريق طلبات المشاركة من خلال استمارة المهرجان.

ووضعت إدارة المهرجان أكثر من 14 شرطا للمشاركة فى المهرجان، ومنها أن تكون الأولوية في اختيار العروض للمخرجين الشباب، وألا يتعدى سن المخرج 40 عاما، وأن تكون العروض المشاركة لمؤلف شاب، ولا يتعدى عمره 40 عاما، وألا تزيد مدة العرض المشارك على ساعة ونصف الساعة.

يذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، وتباشر حاليا اجتماعاتها مع رئيس المهرجان المخرج مازن الغرباوي؛ لإعادة تشكيل اللجنة العليا للمهرجان وتشكيل لجان المهرجان المختلفة.