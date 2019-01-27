شكرا لقرائتكم خبر عن رامز جلال يصور مشاهد زفافه مع جميلة عوض فى "سبع البرمبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صور النجم رامز جلال مشاهد حفل زفافه على الفنانة جميلة عوض التى تجسد دور البطولة النسائية أمامه، فى فيلم "سبع البرمبة"، فى أحد فنادق مدينة 6 أكتوبروالفيلم مقرر عرضه فى السينمات الفترة المقبلة حيث يتبقى لفريق العمل يوم واحد ويونتهي تماماً من التصوير.

ويبدأ مخرج العمل محمود كريم فى عمل مونتاج ومكساج الفيلم استعداداً لعرضه فى السينمات، ويظهر الفنان أحمد السقا والفنان ياسر جلال كضيوف شرف ضمن أحداث الفيلم.

يذكر أن فيلم "سبع البرمبة" تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم وبطولة رامز جلال، جميلة عوض، محمد عبد الرحمن، بيومى فؤاد، محمد ثروت، مها أبو عوف وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، ويظهر رامز فى العمل بشخصية مهندس معمارى يقع فى عدة مواقف تقلب حياته رأساً على عقب.