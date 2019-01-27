شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نور ينتهى من تصوير كليبه الجديد "طعم البرد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المطرب محمد نور لـ"الخليج 365" أنه انتهى من تصوير كليب جديدة بعنوان «طعم البرد»، من كلمات محمد البدري، وألحان وتوزيع محمد شفيق، والمقررأن يتم طرحها فى الأيام المقبلة.

وانتهى محمد نور مؤخرا من تسجيل 5 أغنيات من ألبومه الجديد، الذى يضم أغنيات من النوع الرومانسى والدرامى، ويتعاون فيه مع العديد من الشعراء والملحنين والموزعين.

يذكر أن آخر أعمال محمد نور كان ألبوم "مسا مسا"، والذى حقق ردود أفعال إيجابية، وضم 10 أغنيات بين الدراما والحزن والرومانسى والمقسوم والهاوسات، وهى "مسا مسا" و"حبيت معاك" و"إنسانى وخليك بعيد" و"مدرس جغرافيا" و"غايب عن عينى" و"موحشتنيش ازاى" و"متعودتش على الأيام" و"لو على الفراق" و"اتاثرت بيك" و"عليا".