شكرا لقرائتكم خبر عن "الجمال ليه ناسه".. نوال الزغبى تطرح برومو فيديو كليب ألبومها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت النجمة اللبنانية نوال الزغبي، برومو كليبها الجديد الذى يحمل اسم "الجمال ليه ناسه"، من ألبومها الجديد الذى لم يتم الكشف عن اسمه حتى الآن، والمرتقب طرحه بالتزامن مع عيد الحب 14 فبراير المُقبل.

أغنية "الجمال ليه ناسه"، من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلى وتوزيع توما، وحاز البرومو الخاص بالكليب على إعجاب جمهور "النجمة الذهبية".

ويتضمن الألبوم 10 أغنيات من بينها 7 باللهجة المصرية، و2 باللهجة اللبنانية، وواحدة فقط باللهجة العراقية، ومن بين هذه الأغاني: "الجمال لناسه" و "اللي براسى عملته" و"جوا قلبه".

وكانت نوال الزغبي قد شاركت فى حفلات رأس السنة بلبنان، وقدمت من خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغانيها الجديدة والقديمة، وسط حضور جماهيرى كبير.

يذكر أن أخر أعمال نوال الزغبي هو كليب أغنيتها الجديدة "برج الحمل" وهى من كلمات الشاعر عبد اللطيف البناى، ألحان الموسيقار طلال، توزيع الموسيقى حسام كامل، إخراج بسام الترك.