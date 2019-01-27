شكرا لقرائتكم خبر عن ريم البارودي تفتح النار مجدداً على أحمد سعد.. تعرف على آخر مرة أحرجته ببرنامج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الأزمة التى عاشتها ريم البارودي بسبب احمد سعد لن تهدأ نيرانها إلى الآن فما ان يظن البعض هدوء العاصفة التي اندلعت بينهما من قبل حتى تندلع من جديد مرة أخري، كلما خرجت ريم لتتحدث بأى برنامج وتقابل بسؤال حوله، وهو ما ظهر جلياً أثناء استضافتها بأحد البرامج التي أكدت فيها على عدم خجلها من كونها اتخانت من سعد فى أكثر من مناسبة كانت تسامحه فيها دائماً وتعتبرها نزوة مما ذكرنا بالأزمات التى اندلعت بينهما فى أكثر من مناسبة آخرها ما حصل العام الماضي وتحديداً خلال شهر رمضان أثناء هجومها على سعد بتصريح غريب.



احمد سعد

التصريح قالت فيه ريم إنها لا زالت إلى الآن محل اتصال من سعد الذى يبعث لها برسائل بدون علم زوجته سمية الخشاب، وهو ما وضع المشاهدين فى حيرة مما قالته ريم حيث اعتبروا وقتها أن الخلاف قد انتهي بين الثنائى، إلا أنها أعادته للواجهة من جديد حين أكدت على ما هو أبشع من ذلك بتأكيدها على أن سعد لم يكتفى بوجعها فى السابق وإنما تسبب فى فسخ خطبتها من أحد الشخصيات الذى رأى رسالة سعد لها ليظن أنهما لا زالا على علاقة معاً.