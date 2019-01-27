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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "مش بخاف من التجديد".. تصفيفة شعر كانى ويست تثير الجدل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرف النجم العالمى كانى ويست أنه دائما يبحث عن الـ look المميز الذى يجعله محط أنظار الكثير، فقد شوهد كانى ويست أمس خلال تجوله فى كالاباساس بكاليفورنيا بـ look جديد خطف أنظار محبيه ومعجبيه من شتى أنحاء العالم، خاصة المعنين باتباع أحدث خطوط الموضة، حيث كانت تصفيفة النجم البالغ من العمر 41 عاما مثيرة لدهشة الكثيرين منهم.
وقد ظهر كانى ويست مؤخرا بعدد من الصور التى التقطتها عدسات مصور البابارتزي بحالة معنوية مرتفعة، وذلك خلال توجهه للاستوديو فى لوس أنجلوس من أجل تنفيذ أحد أعماله الفنية.
كاني ويست (1)
كاني ويست (2)
كاني ويست (3)
كاني ويست (4)
كاني ويست (5)
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