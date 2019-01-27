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صور.. نجوم الفن يشاركون فى حضور انطلاق مبادرة نور الحياة وحفلة ماجدة الرومى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من نجوم الوسط الفنى على حضور انطلاق مبادرة "نور الحياة"، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى العاصمة الإدارية الجديدة.

 

 وكان من أبرز هؤلاء النجوم الفنانة يسرا ونبيلة عبيد والفن ونيللى كريم وسوسن بدر، والفنانة لطيفة، والإعلامية بوسى شلبى، والفنانة رجاء الجداوى والفنان خالد زكى.

الفنانة لطيفة عبرت عن سعادتها بحضور هذه المبادرة، قائلةً: "سعدت جداً بحضورى انطلاق مبادرة نور الحياة، تحيا مصر، برعاية وحضور سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى والسيدة حرمه وسعدت بحضور فقرة الفنانة ماجدة الرومى".

 

 

 

وشاركت الإعلامية بوسى شلبى عبر حسابها على "انستجرام" صوراً وفيديوهات جمعت الفنانين بوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.

 

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