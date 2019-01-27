شكرا لقرائتكم خبر عن عشان تطوله.. مى عز الدين تقف على "الكنبة" لالتقاط صورة مع عمر مصطفى متولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داعب الفنان عمر مصطفى متولى، الفنانة مى عز الدين برسالة عبر حسابه الشخصى على موقع تبادل ومشاركة الصور الشهير "انستجرام".

حيث شارك عمر متولى، صورة تجمعه بالفنانة مى عز الدين، وعلق عليها قائلاً: "أغنية يتعلموا و هاشتاج أى لاڤ ماى فرندز و ذكريات ... كل ده جميل .. لكن نخبى على جمهورنا العظيم إنك وقفتى على الكنبة عشان تتصوري معايا، لأن فرق الطول رهييييييب، ده اللى لا يمكن أسمح بيه أبدا".

وكانت الفنانة مى عز الدين، قد شاركت متابعيها بمقطع فيديوها، عبر حسابها على إنستجرام، جمعها بعدد من أصدقائها المقربين فى صور مجمعة، وعبرت عن حبها لذكرياتها مع هؤلاء الأصدقاء.