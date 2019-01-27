وسط عائلتها ورفقة سيد مكاوي وليلة عقد قرانها .. ألبوم صور نادر لـ"السندريلا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -الخليج 365:

مر أمس ذكرى ميلاد سعاد حسني، التي ولدت في 26 يناير 1943، ورحلت في 21 يونيو 2001، تاركة تاريخا حافلا يقترب من 90 عملا.

واشتهرت السندريلا بعدة أدوار منها شفيقة ومتولى والكرنك وخلي بالك من زوزو وأميرة حبي أنا ونادية والزوجة الثانية ومسلسل هو وهي.

وفي هذه الصور نرى سعاد حسني بعيدا عن كاميرات المخرجين، مع والديها وعائلتها وفي حفل زفافها وغيرة العندليب عليها وهي تكرم في مهرجان القاهرة ومن الرئيس السادات وتقرأ خطابات المعجبين.