الراسي بإطلالة جريئة وصليبا بـ"الروب".. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمد مجدي:

يحرص نجوم الفن دومًا على مشاركة جمهورهم على مواقع التواصل الاجتماعي. الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

دوللي شاهين

نشرت الفنانة دوللي شاهين، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها ظهرت بإطلالة أنيقة وجذابة، ونالت إعجاب متابعيها.

رزان مغربي

نشرت المطربة اللبنانية رزان مغربي صورة جديدة لها، عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة، ونالت الصورة إعجاب الجمهور.

نادين الراسي

نشرت الفنانة نادين الراسي، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة لها ظهرت بإطلالة جريئة، نالت إعجاب متابعيها.

سارة نخلة

نشرت الفنانة سارة نخلة صورة جديدة لها، عبر صفحتها على "إنستجرام"، التقطتها بطريقة سيلفي، ونالت إعجاب متابعيها.

سالي عبد السلام

نشرت المذيعة سالي عبد السلام صورة جديدة لها، عبر صفحتها على "إنستجرام"، ظهرت فيها تقف في الشارع، ونالت إعجاب متابعيها.

محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة له، عبر حسابه على "إنستجرام"، ظهر فيها يركب سيارته، وعلق: "مقولة أعجبتني وأثق بها: غيرة المرأة لا يتحملها إلا رجل يُحب بصدق".

عائشة بن أحمد

نشرت الفنانة عائشة بن أحمد صورة جديدة لها، عبر صفحتها على "إنستجرام"، التقطتها بطريقة سيلفي، ونالت إعجاب متابعيها.

ندى بسيوني

نشرت الفنانة ندي بسيوني، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة وجذابة، مرتدية فستانًا باللون الأسود.

مصطفى شعبان

نشر الفنان مصطفى شعبان صورة جديدة له، عبر حسابه على "إنستجرام"، ظهر فيها في رحلة صيد، ونالت الصورة إعجاب الجمهور.

ستيفاني صليبا

نشرت الفنانة ستيفاني صليبا صورة جديدة، عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة مرتدية الـ "برنس" وتتناول القهوة.