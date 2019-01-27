محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - مروان الطيب:

نشر موقع "الخليج 365"، السبت، عددًا من الأخبار والموضوعات الفنية، بينها هجوم الداعية خالد الجندي على فيلم "الضيف"، وتعليق محمد رمضان على رقص اَلا كوشنير على "مافيا"، واحتفال ليلى علوي بعيد ميلاد نجلها، وغيرها من الأخبار التي نستعرض أبرزها في الصفحات التالية:

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة الفنية| خالد الجندي يهاجم "الضيف" وتفاصيل ضرب أحمد سعد لريم البارودي وحكاية الفيلم الممنوع للسندريلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.