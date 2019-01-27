‘بنات الملاكمة’ مسلسل جديد يجمع مشاهير السوشيال ميديا

كتب امير فتحي في الأحد 27 يناير 2019 01:00 صباحاً -

يتأهب مسلسل “بنات الملاكمة” الحافل بالوجوه النسائية الشابة لاقتحام الشاشات الصغيرة، في تجربة بين الرياض وأبوظبي تطلق مسيرة المؤلفة أفنان القاسمي. والمسلسل الذي اخرجه السعودي سمير عارف ثمرة تعاون بين شركة “O3 للإنتاج والتوزيع الدرامي والسينمائي” المندرجة تحت مظلة “Studios MBC” وtwofour54 أبو ظبي. ويُعرض “بنات الملاكمة” على شاشات “امي بي سي” في فبراير/شباط ومن خلال نص للسعودية القاسمي كفاح سعوديات يافعات يواجهن مصاعب الحياة والمجتمع. والعمل الدرامي السعودي الاماراتي خارج عن المألوف ويعطي فرصة الظهور في اعمال احترافية للشابات سعوديات اشتهرن على موافع التواصل، فضلا عن مشاركة وجوه مخضرمة. ولعب بطولته كل من ميلا زهراني، فاطمة الحوسني، عبد العزيز سكيرين، آلاء شاكر، دانة آل سالم، عنود السعود، عبير سندر، نورة عصر، درة، علي الشريف، شعيفان العتيبي، محمد مشعل، راكان، زهير حيدر، وبمشاركة زارا البلوشي.

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