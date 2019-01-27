شاهد… عمرو اديب عن اطلاق قناة “MBC العراق”: “لازم الدول الشقيقة توقف مع بعضها”!

كتب امير فتحي في الأحد 27 يناير 2019 01:00 صباحاً -

علق الاعلامي عمرو اديب على خبر اعلان “مجموعة MBC” عن إطلاق قناة “MBC العراق”، الترفيهية التلفزيونية.

وقال عمرو اديب، في حلقة امس من برنامج “الحكاية”، المذاع على “MBC مصر” “انتم تعلمون النزاع على العراق نزاع تركي وايراني فيجب ان الدول الشقيقة توقف جنب بعضها ويكون هناك الاعلام العربي الاعلام السعودي”.

يذكر أن بثّ القناة الجديدة سينطلق رسمياً اعتباراً من مساء الأحد 17 شباط/فبراير المقبل، فيما سيكون الجمهور العراقي على موعدٍ مع إطلالتيْن خاصتيْن للقناة: الأولى، مع أمسية فنية عراقية بامتياز من مهرجان “شتاء طنطورة” في المملكة العربية السعودية، يُحييها عدد كبير من نجوم العراق وأَعلامه، أبرزهم: كاظم الساهر وإلهام المدفعي، الجمعة 15 شباط/فبراير 2019. أما الإطلالة الثانية، التي تسبق كذلك الموعد المقرر لبدء البث الرسمي للقناة، فستكون مع الحلقة الأولى من برنامج Arabs Got Talent بموسمه السادس، السبت 16 شباط/فبراير 2019، الساعة 9 مساءً بتوقيت العراق.