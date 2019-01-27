ماريا كاري تحيي اولى حفلاتها في السعودية اخر يناير

كتب امير فتحي في الأحد 27 يناير 2019 01:00 صباحاً -

أعلن موقع “السعودية الدولية للغولف” على حسابه عبر”تويتر”، أنّ النجمة العالمية، ماريا كاري، ستحيي أول حفل لها في المملكة العربية نهاية الشهر الجاري.

وأشار الموقع إلى أنّ كيري ستحيي أمسيتها الفنية في “منطقة الترفيه” بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، في الـ 31 من كانون الثاني الجاري، ضمن الفعاليات المرافقة للبطولة الدولية لمحترفي رياضة الغولف.