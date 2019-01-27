بالصور .. بيت النجم ليوناردو ديكابريو بصحراء نيو بالم سرينجز

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - اختار النجم ليوناردو ديكابريو الاسترخاء في الصحراء بعدما اشتري منزل بنيو بالم سبرينجز كان ملك لدينا شور في الماضي، وقد اشتري ديكابريو المنزل الذي تبلغ مساحته 7000 قدم مربع 5.2 مليون دولار.

ويحتوي المنزل علي حوائط صخرية، أسقف خشبية وعدد من الأعمال الفنية الحديثة.

وتحتوي الغرفة العائلية علي مدفأة ذات واجهة امامية من الاستانليس ستيل، حائط من الأرضية للسقف من الزجاج يفتح بالكامل علي الخارج.

كما يتضمن المنزل علي بيت حمام سباحة يحتوي علي أثاث بألوان زاهية، ومحاط بمروج رائعة.

عندما يكون لديك مساحة أكبر من 1.3 فدان، فهناك مساحة كبيرة لحمام سباحة كبير واسبا، بالإضافة إلي مساحات زرعت بنباتات وأشجار رائعة.

وتوفر جبال بالم سبرينج الإطلالة الرائعة للمكان.

وتحتوي غرفة النوم الرئيسية علي مدفأة من الحجر الطبيعي وعلي إطلالة رائعة علي الجبال والصحراء.

بالرغم من أن المنزل قد يبدو قديم الطراز قليلا إلا أن الحمام الرئيسي قد تم تحديث الأجهزة ووسائل الإضاءة التي به.

أما غرفة الضيوف فهناك العديد منها التي توفر إقامة في غاية الراحة للضيوف.