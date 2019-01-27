بالصور .. غرف نوم المشاهير التى يحسدون عليها

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - 1- غرفة النوم الرئيسية لمونيك لويلر:

غرفة ذات أعمال مختلطة وتوجد لوحة لأودو نوجر معلقة فوق السرير، والسرير مغطى بأغطية فريتى.

2- غرفة النوم الرئيسية لكاميرون دياز:

السرير ذو أغطية من نوع فريتى والغطاء الرئيسى مصنع من قبل ديلورم، واللون الذهبى الحريرى للسقف من دو جورناى، أما الكرسى الموجود بالغرفة من الخمسينيات وهو فرنسى، أما السجادة فهى ذات طابع حديث.

3- غرفة النوم الرئيسية لهيلارى سوانك:

جدران الغرفة مغطاة بالحرير من ورق حائط MDC ، أما السرير والمفروشات الخاصة به فهى من ماركة كالفن كلاين العالمية المعروفة، وتوجد طاولة جانبية مع مصابيح رائعة للغاية واللوحة بواسطة كارلوس فيغا.

4- غرفة نوم ميغان مولالى الرئيسية:

الصور المعروضة فى غرفة النوم تم تصويرها بواسطة سوزى تسونغ ليونغ، وقد قامت إيمز إنجهام بتصميم الغرفة، أما مصابيح الزئبق الجانبية مع الطاولات مصممة بواسطة هولى هانت.

5- غرفة نوم بإطلالة جبلية:

تقع هذه الغرفة فى سفوح جبال بلو ريدج النظيفة والجميلة، وهذه الغرفة تتيح لساكنيها الاتصال التام بالطبيعة عن طريق نوافذ مارفن التى تمتد من الأرض وحتى السقف، أما أبواب الغرفة المطلة على الحديقة جزء لا يتجزأ من التصميم الرائع مما يسمح للسكان بالاتصال الكامل مع المناظر الطبيعية المحيطة بالغرفة.

6- غرفة جون ماير الرئيسية:

محتويات غرفة النوم الرئيسية من المرآة والسرير والفراش والمصباح والسجاد كلها من أرمانى وكاسا، أما لون الجدار فهو لون وقت الحصاد بواسطة بينجامين مور، واللوحة بواسطة آندى وارهول.

7- غرفة كيرى راسل الرئيسية:

فى غرفة النوم قماش اللوح الأمامى للسرير والفراش من ماتيو، والسجادة عبارة عن جلد الغنم من أى كيا، فى حين أن الثريا تحفة فنية وهى من الأنتيكات، وصنعت الطاولة الجانبية للسرير بواسطة ديرى، ولون الجدران بواسطة بنيامين مور.

8- غرفة نوم إيفانكا ترامب الرئيسية:

اللوح الأمامى للسرير صنع خصيصا من المخمل الألبكى، والمصابيح هى عبارة عن نسخة أخرى من تصميم إدوارد ويلفريد، أما الطاولات الجانبية من خسب الأبنوس واللوحات بواسطة ماريا روبرتسون.

9- غرفة نوم كورتنى كوكس الرئيسية :

صمم تريب هانزش هذه الغرفة الرائعة، ومساند الكراسى من الزنك حسب الطلب والطاولات الجانبية من سيلينايت بواسطة بلاكمان كروز، أما الفراش تم تصميمه بواسطة ديبورا شارب، والكرسى ذو الساقين من تصميم جورج نيلسون، والسجاد من DDC .

10- غرفة نوم نيت زيرو:

ساعدت نوافذ وأبواب مارفين فى إنشاء هذه القطعة الفنية الموجودة فى ولاية نيو إنجلاند والتى استخدمت بعض التقنيات ومواد البناء الأكثر تقدما والمتاحة، ونتيجة لهذا فإن الطاقة صفر بما يعنى بأن الطاقة التى تنتجها الغرفة أكثر من المستهلكة فيها، ونوافذ مارفن المستخدمة فى هذه الغرفة تعمل على تنظيم الحرارة والحفاظ على مساحة معزولة.

11- غرفة نوم جوناثان أدلر الرئيسية:

لوحة بالم بيتش للمصمم الرائع جوناثان أدلر والمخرج الخلاق سيمون دونان هى حيوية مثل مالكيها وأنيقة للغاية، والغرفة تحتوى على سرير رائع من الكروم تم تصميمه بواسطة بول إيفانز، وأعلى السرير يوجد نموذج عملاق للعملة الأمريكية وهو الدولار المعدنى، بالإضافة إلى لون الحائط الرائع باللون الأصفر بواسطة بنيامين مور.