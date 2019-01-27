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مثير شاهدي قصر جنيفر لوبيز من الداخل

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متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - البهو

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يمثل البهو الضخم في قصر جنيفر لوبيز مكاناً رائعاً لاستقبال ضيوفها.

حجرة الجلوس الرسمية

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سوف يستمتع الضيوف بالجلوس في هذا المكان الخيالي المزود بمدفئة ومجموعة كاملة من الأضواء الطبيعية.

مكان مائدة الطعام

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بالطبع تقام حفلات العشاء في هذا المكان بطريقة رسمية فخمة.

حجرة النوم الرئيسية

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ليست مجرد حجرة نوم، إنما هي مزودة بمدفئة ومكان للجلوس والاستمتاع والاسترخاء التام.

خارج القصر

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تدل المنطقة الخارجية للقصر على فخامته من الداخل والحياة المترفة به.

الحمام الرئيسي

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عند مشاهدة الحمام لا تدرين من أين تبدئين الحديث؛ فبه حوض استحمام فائق الراحة، ومقعد للجلوس بعد الاستحمام، ومكتبة ومكان لمستحضرات التجميل، إنه مثال كامل للرفاهية.

المسرح المنزلي

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مكان مخصص لمشاهدة الأفلام الممتعة بمعزل عن باقي أجزاء القصر وكأنك في قاعة سينما أو مسرح خاص بك وحدك.

المطبخ

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المطبخ يتحدث عن نفسه فهو تجسيد للرقي في الذوق والتصميم.

المكتبة

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المكتبة من الأجزاء الرائعة بهذا القصر، بها الأبواب الفرنسية لتسمح بدخول ضوء الطبيعة وأريكة مريحة للاستلقاء عليها خلال الاستمتاع بقراءة كتاب مميز.

حجرة الملابس

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حجرة فخمة حيث ترتدي النجمة جنيفر لوبيز ملابسها، وتلاحظين بها الفستان المتميز جدا الذي كانت ترتديه في حفل الجرامي عام 2000.

حمام السباحة

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حوض السباحة مزود بالماء الساخن  ويقع في مكان محاط بالأماكن الطبيعية الخلابة للاستمتاع خلال الاستمتاع.

رغم الأصل المتواضع للنجمة جنيفر لوبيز، لكنها الآن تمتلك الكثير.. ومنه قصرها الحالي الذي تقدر قيمته ب 12.5 مليون دولار في ولاية لوس أنجيليس والذي يحتوي على كل شيء بفخامة وزهو، فتعالوا لنشاهد ونتأمل كل أجزائه الداخلية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مجلة الجمال وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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