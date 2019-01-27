بالصور .. منزل النجم جون ليجند يحاكي الأناقة والعصرية

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - منزل النجم جون ليجند يحاكي الأناقة و العصرية .. دائماً نقوم بعرض صور حقيقية لمنازل أشهر النجوم العالميين عليكم لسبب هام جداً و هو أن الفنان شخص يتمتع بذوق راقي جداً حيث أن منزله سوف يكون قطعة فنية رائعة كل ركن فيه يتميز بالذوق الفني ، و اليوم أيضاً سوف نعرض عليكم صور من داخل منزل نجم مميز جداً و هو المغني الشهير جون ليجند هذا نجم منزله سوف يختلف نوعاً ما عن باقي النجوم حيث أننا شاهدنا أن أغلب النجوم يفضلون الذوق الريفي الأصيل و لكن بالنسبة إلى النجم جون ليجند كل ركن في منزله يتميز بالعصرية حيث تشعر أنه بالفعل منزل فنان موهوب ، مما جعل منزل جون ليجند يتصدر أغلفه أشهر المجلات العالمية ، و نحن اليوم من خلال هذا المقال سوف نعرض عليكم صور حقيقية من داخل منزل النجم العالمي جون ليجند من خلال مكتبة صور مميزة ، فقط كل ما عليك هو أن تقوم بالنقر على الصور المراد مشاهدتها لكي تشاهدها بحجمها الطبيعي ، لكن في البداية سوف نتناول بعض المعلومات البسيطة جداً عن النجم جون ليجند ، تابع معنا .
نبذة مختصرة عن النجم جون ليجند :
و لد النجم جزن ليجند في اليوم الثامن و العشرون من شهر ديسمبر لعام (1978) في سبرينغفيلد – ولاية أوهايو – الولايات المتحدة الأمريكية ، و هو نجم متعدد المواهب حيث أنه مغني و شاعر و عازف بيانو بدأ مسيرته الفنية في عام (2000) و أول ألبوم له كان يحمل أسم “Get Lifted” لينطلق فما بعد نحو النجاح و الشهرة .
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