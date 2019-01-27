متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - بالفيديو .. شاهد منزل نانسي عجرم

يعكس تصميم وديكور المنزل ذوق وشخصية أصحابه، ولذلك تختلف المنازل على اختلاف أصحابها وأذواقهم.

وتتميز منازل المشاهير والنجوم بفخامتها وجمال ديكوراتها، بالإضافة لتواجدها في مناطق مميزة وراقية، وإطلالات فريدة. كما تعكس ذوقهم وشخصياتهم.

وسنتعرف اليوم معاً على منزل النجمة اللبنانية المحبوبة نانسي عجرم الذي يمتد على مساحة واسعة في مدينة بلونة حيث يطل على الجبال والبحر.

يغلب اللّون الابيض على المنزل بمساحاته الكبيرة و الذي يضم الكثير من الغرف والأجنحة.

و يجمع في تصميمه بين البساطة والفخامة والعصرية في آن واحد من خلال أثاثه وديكوراته.

