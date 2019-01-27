بالصور .. الاملاك المشتركة بين براد بيت وأنجلينا جولي

يمتلك الزوجان منزلًا خاصًا على شاطيء البحر في مدينة مايوركا في أسبانيا ويتكون من 8 حجرات نوم ويطل على بحر البليار وسعره 2.65 مليون يورو، وقد استخدمت هذه الفيلا ليقيم بها خلال أحد أعماله الفنية.

في وقت سابق في هذا العام استأجر براد وأنجلينا قصر ملكي يتكون من 8 غرف نوم في مدينة سوراي، وكأنه أحد الأحجار التي ألقاها نهر التايمز ومازال مؤجرًا لهما بمبلغ 21،000$ دولار في الشهر الواحد.

في أواخر 2006، اشترى براد وأنجلينا منزل بخمسة غرف نوم في ولاية نيو أورليانز في الحي الفرنسي، ومؤخرا عرض الزوجان هذا المنزل للبيع بسعر 6.5 مليون دولار، وأخبرا الصحافة أنهما لن يتركا نيو أورليانز إنما سيبحثان عن مكان أكثر بعدا عن الطريق وهذا منذ أكثر من عام ومازال المنزل معروضًا للبيع ونزل سعره إلى 5.65مليون دولار.

قام الزوجان بشراء شقة مانهاتن في أبراج والدروف أستوريا التي تعود إلى عام 2007 قبل أن ينجبا العديد من الأطفال، ومع ذلك فهي شقة كبيرة جدا.

هذا القصر من أكثر ممتلكات برانجيلا المثيرة للجدل يطلق عليه "تشاتو ميرافال" ومساحته 1،200 فدان ويتكون من فيلا تحتوي على 35 غرفة في كورنز بفرنسا وأصبح هذا القصر الذي يبلغ سعره 60 مليون $ هو المسكن الرئيسي للأسرة "جولي & بيت".

يمتلك الزوجان رقعة أرض واسعة في لوس أنجيلوس قام براد بيت بشرائها وتحتوي على منزل بمساحة 5،760 قدم مربع في عام 1994 وذلك قبل أن يتم تشكيل مجمع برانجيلينا ثم أضافا منزلين آخرين أحدهما في عام 1996 والآخر عام 1998، وفي عام 2008 و2009 أضافوا المزيد من المباني للمجمع ومنها منزل بغرفة نوم واحدة سعره 1،27 مليون $ ومنزل إضافي مساحته 3،232 قدم مربع.

منذ فترة طويلة امتدت لـ 12 عامًا مضت وقد أشعل الزوجان المغرمان أنجلينا جولي وبراد بت العالم بمشاعرهما الجميلة وشغف كل منهما نحو الآخر، وكان لديهما كل ما يحلم به أي زوجين الشهرة والثروة وعندما يجتمعان تجد بينهما جاذبية لامثيل لها.

لكن مؤخرا انتشرت أخبار طلاقهما، انفصال أكثر أسرة أسرت انتباه العالم من حولها أسرة أثمرت 6 أطفال وهم (مادوكس تشيفان 15 عام وباكس ثاين 12 عام وزاهارا مارلي11 عام وشيلون نوفيل 10 أعوام وتوأم بعمر 8 أعوام وهما فيفيان ماركيلاين ونوكس ليون) هذا بالإضافة إلى الأجازات العالمية والمشاريع الإبداعية والمنازل المشتركة.

ومن الأملاك العقارية الثابتة بين جولي وبيت 4 منازل على الأقل، وطبقا لمعلومات من مؤسسة Trulia العقارية فهناك قصر في فرنسا ومجمع مبان في لوس أنجيلوس وقصر في نيو أورلينز وشقة في مدينة نيويورك في أبراج والدورف أستوريا وهناك أملاك إضافية تشمل منزل على البحر في سانتا باربارا وكاليفورنيا وعقارات مترامية الأطراف في جنوب غرب لندن وفيلا في ماجوركا بأسبانيا.

فهناك افتراض بأن لأنجلينا وبراد ثروة من الأرباح المشتركة والمنازل الفخمة.