بالصور.. افتتاح الدورة الـ45 لمهرجان جمعية الفيلم في مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - افتتح مدير التصوير المصري محمود عبدالسميع، رئيس جمعية الفيلم المصري، السبت، فعاليات الدورة الـ45 لمهرجان الفيلم السنوي للسينما المصرية بالقاهرة، تحت شعار "نحو سينما مصرية مصرية".



وتم تكريم منتجي الأفلام الـ8 التي تم اختيارها من بين 36 فيلماً في استفتاء أجرته الجمعية، حيث تسلم المنتج أمين حسين شهادة تقدير لفيلم "يوم الدين" بالنيابة عن المنتج محمد حفظي، بينما تسليم المنتج ياسر شفيعي شهادات تقدير عن فيلمي "طلق صناعي" و"تراب الماس"، بينما تسلم المنتج محمد السبكي شهادة تقدير عن فيلم "حرب كرموز"، وأخيراً تسلم المنتج ومدير التصوير عبدالسلام موسى، شهادة التقدير الخاصة بفيلم "زهرة الصبار".





كما تم عرض أول أفلام المهرجان "طلق صناعي"، بحضور صناع الفيلم المخرج خالد دياب والسيناريست محمد دياب، وشيرين دياب، والفنان مصطفى خاطر.





وسيتم تكريم المخرج كمال سليم، رائد الواقعية في السينما المصرية، والممثل القدير شفيق نور الدين، وكاتب السيناريو يوسف جوهر، كما سيتم تكريم الفنانة ليلى علوي، ويحيى الفخراني، والمخرج جلال الشرقاوي، بصفته أول من أعد رسالة في تاريخ السينما المصرية والعربية، وكاتب السيناريو فاروق صبري، ومهندس الديكور محمود محسن، والناقد السينمائي أمير العمري، وأول مصورة سينمائية مدير التصوير نانسي عبدالفتاح، وذلك يوم السبت 9 فبراير/شباط، مع توزيع الجوائز في حفل ختام المهرجان.











