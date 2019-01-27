الطفل محمد أمين يروي قصة نجاح أغنية "يا ليلي و يا ليلة" في برنامج "نجوم صغار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حل الطفل محمد أمين التونسي ضيف الفنان أحمد حلمي اليوم في برنامجه "little big stars نجوم صغار"، الذي يعرض علي شاشة "mbc 1".

واشتهر الطفل محمد بأغنية "يا ليلي و يا ليلة " عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، وحققت الأغنية أكثر من 23 مليون مشاهدة منذ بداية طرحها عبر موقع "يويتويب"، وكذلك هي أول أغنية راب عربية تحقق هذا الرقم.

وقال الطفل محمد أمين للفنان أحمد حلمي إن سبب اختياره لهذه الاغنية أنها رسالة للأطفال المشردين.

يذكر أن أغنية "يا ليلي يا ليلا" ترجع في الأصل لفنان الراب التونسي "بلطي".