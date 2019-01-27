فيديو| حنان مطاوع: "كبار النقاد وصفوني بسيدة المسرح العربي الجديدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -محمد عاطف:

قالت الفنانة حنان مطاوع إنها كانت وما زالت من عشان الكاتب الراحل توفيق الحكيم، مشيرة إلى أن أول مسرحية قدمتها كانت من تأليفه.

وأضافت خلال ندوتها في قاعة السينما، على هامش تكريمها في معرض القاهرة الدولي للكتاب، أن ثاني مسرحية قدمتها كانت "يوم من هذا الزمن" باللغة العربية مع والدتها سهير المرشدي، من تأليف سعد الله ونوس.

وأشارت إلى أن أحب المسرحيات لقبلها هي مسرحية "السطان الحائر" لتوفيق الحكيم، وتابعت: "أهم النقاد كتبوا عني بهاء طاهر وأنيس منصور وحمد بدر الدين وقالوا إني سيدة المسرح العربي الجديدة، لأن الفنانة سميحة أيوب كانت عملتها في الستينيات".

ولفتت إلى أن رابع مسرحيتها كانت "أنا الرئيس" مع الفنان سامح حسين، كانت مختلفة لأنها كوميدية استعراضية، مؤكدة أنها كانت تحديا كبيرا لها تقديم كوميدية واستعراض.

واختتمت: "آخر أعمالي كانت مسرحية أنا في إجازة، كانت ميلودراما قدمتها العام الماضي"، وتابعت: "يعني أنا لوحدي على المسرح ساعة إلا ربع لوحدي وكنت بعمل أكتر من شخصية.