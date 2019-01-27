بهذه الطريقة عمر متولي يسخر من طول مي عز الدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشر الفنان عمر متولي صورة مع الفنانة مي عز الدين في أحد المطاعم، عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت مي في الصورة بجانب متولي وهي واقفة على "كنبة" لكي لا تظهر قصيرة بجواره، وعلق: "أغنية يتعلموا وهاشتاج أي لاف ماي فريندز وذكريات كل دا جميل".
وأضاف متولي: "لكن نخبي على جمهورنا العظيم إنك وقفتي على الكنبة عشان تتصوري معايا لأن فرق الطول رهيب دا اللي لا يمكن اسمح به أبدا".
يذكر أن مي عز الدين احتفلت بعيد ميلادها الـ39 منذ أيام. وأن آخر أعمالها كان مسلسل "رسايل" في رمضان الماضي.
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