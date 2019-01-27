بالفيديو| أحمد حلمي يلقب طفلة برنامج نجوم صغار بـ"ملاك العرب".. لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
استضاف الفنان أحمد حلمي، اليوم السبت، الطفلة الإماراتية، مهرة الشيحي، الموهوبة في إلقاء الشعر في برنامجه "little big stars" نجوم صغار، الذي يعرض علي شاشة "mbc 1".
وقالت الطفلة مهرة إن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم إمارة دبي، زارها بشكل شخصي في منزلها حين علم بإلقائها شعر في دولة الإمارات.
وقد لقبت الطفلة مهرة بلقب "ملكة الأطفال، ملاك الإمارات" في حين أطلق عليها الفنان أحمد حلمي عليها في برنامجه " ملاك العرب".
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