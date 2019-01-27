ديبيكا بادوكون تخطف الأنفاس في إعلانها الجديد

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 يناير 2019 12:03 صباحاً - فاجأت نجمة بوليوود ديبيكا بادوكون Deepika Padukone جمهورها، بظهورها الأخير لتكون الوجه الإعلانيّ والسفير العالميّ الجديد، لـمنتجات عملاق مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة الفرنسي "لوريال باريس" LOréal Paris.



بادوكون التي تألّقت بإطلالة المصمّم العالمي شالينا ناثاني، ومصفف الشعر غابرييل جورجيو، هي النجمة الهنديّة الخامسة التي مثّلت العلامة التجاريّة الشهيرة بعد ايشواريا راي Aishwarya Rai، وسونام كابور Sonam Kapoor، وفريدا بينتو Freida Pinto، وكاترينا كايف Katrina Kaif.



وفي حديث صحفي لها ، قالت ديبيكا :" دأبت "لوريال باريس" على تشجيع النساء على أن يثقنَ بأنفسهنّ، أمرٌ عظيم أن أنضمّ إلى عائلة لوريال باريس."



يُذكر أنّ بادوكون، تستعدّ لعرض فيلمها الهوليوودي xXx: Return of Xander Cage، أمام النجم فان ديزل Vin Diesel، حيث فازت مؤخراً بجائزة أيقونة الأناقة العالميّة. ديبيكا بادوكون تطيح بـ كيم كارداشيان بسبب...

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