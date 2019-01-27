بالفيديو والصور: رامي مالك على خطى عمر الشريف ويحصد جائزة غولدن غلوب "أفضل ممثل"

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 يناير 2019 12:03 صباحاً - منحت لجنة تحكيم جائزة الغولدن غلوب جائزة أفضل ممثل في فيلم درامي للنجم الأمريكي من أصل مصري رامي مالك عن دوره في فيلم Bohemian Rhapsody، ليصبح ثاني نجم مصري يفوز بالجائزة بعد الفنان العالمي الراحل عمر الشريف الذي استحقها مرتين كأفضل ممثل دور ثاني وأفضل ممثل صاعد عام 1962 عن دوره في فيلم "لورانس العرب" وفاز بها مرة ثالثة كأفضل ممثل عام 1966 عن دوره في فيلم "دكتور زيفاجو".



وقال مالك في كلمته أثناء تسلم الجائزة: نبضات قلبي تتزايد، قلبي يكاد أن ينخلع، متوجهًا بالشكر إلى والدته وجميع أفراد أسرته، كما وجه الشكر لرابطة هوليوود للصحافة الأجنبية وكل من شارك فى العمل وللشركة المنتجة للفيلم.



يذكر أن رامي مالك مرشح لنيل جائزة الأوسكار عن دوره بنفس الفيلم، وهو ما حدث مع عمر الشريف عامي 1962 و 1966 ولكن الأخير فاز بالغولدن غلوب فقط، فهل يتفوق رامي مالك على عمر الشريف ويتوج بالجائزتين في عام واحد؟



يذكر أن فيلم Bohemian Rhapsody تدور أحداثه حول السيرة الذاتية لفرقة الروك البريطانية كوين، وتعتمد الأحداث على حياة المغني الرئيسي للفرقة فريدي ميركوري، وهو إنتاج مشترك بين تونتيث سينتشوري فوكس ، ريجنسيز إنتربرايز ، جي كي للأفلام ، تريبيكا للإنتاج وكوين للأفلام، ومن إخراج براين سينجر وكتابة أنتوني مكارتن وبطولة رامي مالك، بين هاردي، آيدن جيلن،توم هولاندرومايك مايرز وعرض للمرة الأولى مطلع شهر نوفمبر من العام 2018.



رامي مالك يتسلم جائزة غولدن غلوب أفضل ممثل عن دوره في فيلم Bohemian Rhapsody



الإعلان التشويقي لفيلم Bohemian Rhapsody



عمر الشريف يتسلم جائزة غولدن غلوب أفضل ممثل عام 1966 عن فيلم "دكتور زيفاجو"

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