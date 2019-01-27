"أبسايد" يتصدر إيرادات دور السينما الأمريكية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 يناير 2019 12:03 صباحاً - تصدر الفيلم الكوميدي (المنبوذون/ ذي أبسايد)، إيرادات دور السينما بأمريكا الشمالية، حسبما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما وحقق الفيلم -الذي يشارك في بطولته كيفن هارت وبريان كرانستون ونيكول كيدمان- إيرادات بلغت 19.6 مليون دولار.

وتراجع إلى المركز الثاني فيلم الحركة والمغامرات والخيال العلمي (أكوامان)، الذي يشارك في بطولته جيسون موموا وآمبر هيرد ووليام دافو ونيكول كيدمان، محققًا إيرادات بلغت 17.3 مليون دولار.

وجاء في المركز الثالث الفيلم العائلي (آ دوجز واي هوم)، الذي يشارك في بطولته برايس دالاس هوارد وأشلي جود وباري واتسون، محققًا إيرادات بلغت 11.3 مليون دولار.

في حين تمسَّك بالمركز الرابع فيلم الرسوم المتحركة (سبايدر مان: إنتو ذا سبايدر فيرس)، الذي يشارك في أداء أصوات شخصياته جيك جونسون وشاميك مور وهيلي شتيفيلد، محققًا إيرادات بلغت 9 ملايين دولار.

وتراجع إلى المركز الخامس فيلم الرعب والإثارة (إسكيب روم)، الذي يشارك في بطولته ديبورا آن وول وتايلر لابيني، محققًا 8.9 مليون دولار.

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