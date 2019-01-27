زواج حلا الترك ووفاة ناصر القصبي حصيلة شائعات شهر يونيو

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 يناير 2019 12:03 صباحاً - شائعات عديدة صاحبت الفنانين خلال الأيام الماضية، وتحديدًا مع بداية شهر يونيو الجاري، البداية كانت مع انتشار شائعة انفصال سمية الخشاب وأحمد سعد، وذلك بعد تصريحات ريم البارودي في برنامج "شيخ الحارة" والتي كانت سببًا في تزايد شائعة طلاق سمية وسعد.



ريم أكدت خلال البرنامج أنها مازالت تتلقى رسائل من طليقها أحمد سعد رغم زواجه من سمية الخشاب، وأنها قامت بصدّ محاولاته أكثر من مرة، وهو ما دفع سمية للرد على الأمر، من خلال نشر صور لها تجمعها بزوجها أحمد سعد في أكثر من مناسبة، بعضها عائلي. أحمد سعد وسمية الخشاب في حفل زفافهما

زواج الفنانة بوسي من الفنان فاروق الفيشاوي إحدى الشائعات التي انتشرت مؤخرًا، ونفتها الفنانة الشهيرة أرملة النجم الراحل نور الشريف، مؤكدة أنّ الفيشاوي مجرد صديق وزميل ولا وجود لأيّ ارتباط عاطفي بينهما.



وانتشرت الشائعة بقوة، بعد تكرار تعاون النحمين سويًّا، وكان آخر ظهور فني لهما في مسلسل "قصر العشاق"، الذي عُرض في شهر رمضان الماضي. بوسي



شائعة وفاة الفنان السعودي ناصر القصبي هي الشائعة الأحدث، والتي انتشرت كالنار في الهشيم، وتحوّل هاشتاق وفاة ناصر القصبي على موقع التغريدات القصيرة تويتر، إلى واحد من أكثر الهاشتاقات انتشارًا في المملكة، وكذلك في الوطن العربي .



من جانبه طمأن بطل مسلسل "طاش ما طاش" جمهوره، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بتغريدة أكد فيها سلامته، متوجهًا بالشكر إلى كل من سأل عنه وحاول الاطمئنان إلى صحته، كما توجه له الفنان محمد هنيدي برسالة عبر الموقع نفسه قال فيها : "سلامتك يا ناصر ويبعد الشر عنك". في محاولة منه لنفي الشائعة عن الفنان الشهير وطمأنة الجمهور إلى صحته. ناصر القصبي



لتبقى الشائعة الأغرب خلال هذا الأسبوع هي تلك الخاصة بزواج "حلا الترك"، وهي الشائعة التي انتشرت بعد تداول عدد من محبي الفنانة الشابة صورًا لها وهي ترتدي فستان الزفاف، وأكد البعض أنها احتفلت بزواجها سرًّا، لكنّ المقربين منها اكدوا أنّ الصور هي من أحدث جلسة تصوير لـ"حلا"، التي لاتزال صغيرة على الزواج بحسب تعبير محبيها.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام الخليج 365

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "الخليج 365 فن"