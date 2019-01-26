غدا.. افتتاح معرض "بين اليابس والماء" للفنانة منى هيكل

تفتتح الفنانة منى هيكل، غدا الأحد، معرضها "بين اليابس والماء" بقاعة سماح للفنون، ويستمر المعرض حتى ١٢ فبراير. أما عن المعرض، فهناك دوما خط بسيط يفصل بين كينونتنا والوجود، بين الواقع والخيال، بين النور والظلام، وبين كل مفارق الوجود.
يذكر أن مني عطية هيكل من مواليد البحيرة ١٩٩١ خريجه قسم النحت فنون جميلة الزمالك ومعيده بكليهالفنون الجميله قسم النحت جامعه المنصوره، شاركت في العديد من المعارض الجماعية ومنها صالون الشباب في دورته ٢١ بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة عام ٢٠١٠ ، وأيضا صالون الشباب في دوراته ٢٢، ٢٣، ٢٥ وأخيرا الدوره ٢٩ عام ٢٠١٨ وحصولها علي جائزة زياد بكير، شاركت بمعرض
كما شاركت بمعرض في فندق فور سيزون عام ٢٠١٣.، وشارك في ورشة سمبوزيوم أسوان الدولي لعام ٢٠١٥، واقامت معرض خاص تجهيز في الفراغ بعنوان " اتبع مسارك " بقاعة كلية الفنون الجميلة عام ٢٠١٨. شاركت في معرض جماعي بعنوان "المشهد" بجاليري المجدوب في الزمالك عام ٢٠١٨، وشاركت بمعرض جماعي بعنوان "الوقت وصداه" مع جاليري موشن باستضافة قاعه مراكز بالقاهرة في يناير ٢٠١٩.
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