غدًا.. أحمد عزمي يكشف أسباب غيابه عن الساحة الفنية في "ستار شو"

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يحل الفنان أحمد عزمي، ضيفا على برنامج "ستار شو" المذاع على إذاعة "الشرق الأوسط" 89.5 fm، في التاسعة مساء غد الأحد، مع خالد شاهين وشروق دياب.
ويتحدث "عزمي" عن أسباب غيابه عن الساحة الفنيةوأعماله الدرامية الجديدة خلال الفترة المقبلة، كما يكشف عن العديد من أسرار حياته الفنية، وأهم المحطات في مشواره الفني، وتعاونه مع كبار النجوم ومن
يذكر أن برنامج "ستار شو" يذاع يوم الأحد من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة حتى العاشرة مساءً، على الهواء مباشرًة عبر إذاعة "الشرق الأوسط"، تقديم خالد شاهين، وشروق دياب، من إعداد حسين أنسي وولاء سليمان.
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