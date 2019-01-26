غدًا.. أحمد عزمي يكشف أسباب غيابه عن الساحة الفنية في "ستار شو"

أحمد عزمي

كتب - أحمد أيوب:

يحل الفنان أحمد عزمي، ضيفا على برنامج "ستار شو" المذاع على إذاعة "الشرق الأوسط" 89.5 fm، في التاسعة مساء غد الأحد، مع خالد شاهين وشروق دياب.

ويتحدث "عزمي" عن أسباب غيابه عن الساحة الفنية

وأعماله الدرامية الجديدة خلال الفترة المقبلة، كما يكشف عن العديد من أسرار حياته الفنية، وأهم المحطات في مشواره الفني، وتعاونه مع كبار النجوم ومنبينهم النجم يحيى الفخراني، والكاتب الكبير وحيد حامد.

يذكر أن برنامج "ستار شو" يذاع يوم الأحد من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة حتى العاشرة مساءً، على الهواء مباشرًة عبر إذاعة "الشرق الأوسط"، تقديم خالد شاهين، وشروق دياب، من إعداد حسين أنسي وولاء سليمان.