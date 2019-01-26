خاص الفن- ماذا كشف سعد الصغير بعد سرقته؟خاص الفن -وائل جسار: "هذا موعد إصدار أغنيتي المصرية"أمير...

ميرنا وليد - بيروت - أكد الفنان ​سعد الصغير​ أنه يحمد الله على كل شيء وذلك بعد حادث السرقة الذي تعرض له، حيث تمت سرقة 3 شقق يمتلكها في منطقة شبرا اثناء تواجده لاحياء حفل غنائي خارج البلاد، وتواجد زوجته وابنائه فى فيلته بمنطقة اكتوبر.

وأوضح سعد في تصريح خاص لموقع "الفن" أن اكثر ما يقلقه من هذا الحادث هو سرقة سيارة دفن الموتى التي يمتلكها ايضاً ويخشى أن يقوم سارقها بعمل كوارث من خلالها خاصة وان هذه السيارة لا يتم ايقافها فى كمائن المرور، مشيراً إلى أنه ينتظر سير التحقيقات لمعرفة اللصوص الذين قاموا بعملية السرقة.

وأعلن سعد الصغير عن سرقة كل الخزائن من الشقق التي سُرقت وما فيها من أموال خاصة، موضحاً أنه يدع امواله في المنزل وليس البنك وكذلك تمت سرقة ساعات ماسية حصل عليها كهدايا و6 شاشات تلفزيون وأيضا بعض من ممتلكات ابنته.