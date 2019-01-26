خاص الفن -وائل جسار: "هذا موعد إصدار أغنيتي المصرية"

ميرنا وليد - بيروت - اشار الفنان ​وائل جسار​، في حديث خاص الى موقع "الفن"، الى ان اغنيته المصرية الجديدة ستصدر بطريقة سينغل فور عودته من جولته الفنية المرتقبة في اوروبا قريباً.

وسيعقد وائل عدداً من اللقاءات مع ملحنين لاختيار مجموعة من الأغنيات المصرية ويتمنى ان تنال اعجاب الجمهور كما سبق ونجح باختيار اغنيات مصرية عدة.

وائل كان قد طرح مؤخراً أغنية "بالصدفة" من كلمات وألحان وتوزيع محمود عيد ومن كلماتها " بالصدفه شفته ما بعرف شو صارلي احساس بعمري ما حسيته مرة عم بسأل حالي معقولة حبيته صدقوا اللي قالوا حب من اول نظرة"، كما طرح أغنية "ليلة هنا" كلمات عبير أبو إسماعيل وألحان نور السعد وتوزيع أحمد أمين.