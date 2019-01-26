أمير كرارة: أتمنى بطولة هذا الفيلم بدلا من أحمد السقا

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل ​أمير كرارة​ عن أكثر دور تمنى تقديمه في السينما المصرية، في الحلقة الأولى من برنامجه بعنوان "سهرانين". وفي سياق الحديث قال: "أحب أعمال الممثل ​أحمد السقا​ والدور الذي كنت أتمنى تقديمه في حياتي كلها هو فيلم "تيتو"، كما أنني أعتبر السقا النجم السينمائي في العشر سنوات الماضية وسيستمر لعشرين عام قادم أيضا".

وتابع: "السقا كان وجه السعد عليّ، عندما قدمت معه فيلم "هروب إضطراري" تضاعف نجاحي، خاصة وأنه كان يعرض قبله مسلسل "كلبش" في شهر رمضان المبارك، وهو كان بمثابة نقلة نوعية في مشواري الفني".

وأكد أمير كرارة أنه يعشق العمل مع أحمد السقا، وعندما عُرض عليه السقا مشاركته في فيلم "هروب اضطراري" من خلال اتصال هاتفي وافق على الفور من دون تردّد، وطلب منه أن يوقّع العقد بدلاً منه لأنه كان في اسكندرية حينها.