متابعة بتجــــــــــــــرد: شارك السوبر ستار راغب علامة الجمهور ومحبّيه بتصميم في منشور وجّه من خلالها “لطشة” للسياسيين في لبنان تحت عنوان “حكمة”.
ونشر راغب علامة التصميم الذي أرفقه بكلمة “حكمة” عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” وجاء فيه: “القاضي: أنت متهم بقضية قدح وذم لأنك شبهت بعض السياسيين بالعاهرات/ المتهم: من رفع الدعوى، السياسيون أم العاهرات؟”.
وحصدت تغريدة راغب علامة تداولًا واسعًا بين المغردين الذين أعادوا بدورهم نشرها عبر حساباتهم الشخصية على “تويتر”.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه لا تعتبر المرّة الأولى التي ينتقد فيها راغب علامة من أداء الطبقة الحاكمة في لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر راغب علامة يتصدّر “تويتر” بهذه الحكمة وما علاقة القاضي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.