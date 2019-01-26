راغب علامة يتصدّر “تويتر” بهذه الحكمة وما علاقة القاضي؟

متابعة بتجــــــــــــــرد: شارك السوبر ستار راغب علامة الجمهور ومحبّيه بتصميم في منشور وجّه من خلالها “لطشة” للسياسيين في لبنان تحت عنوان “حكمة”.

ونشر راغب علامة التصميم الذي أرفقه بكلمة “حكمة” عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” وجاء فيه: “القاضي: أنت متهم بقضية قدح وذم لأنك شبهت بعض السياسيين بالعاهرات/ المتهم: من رفع الدعوى، السياسيون أم العاهرات؟”.

وحصدت تغريدة راغب علامة تداولًا واسعًا بين المغردين الذين أعادوا بدورهم نشرها عبر حساباتهم الشخصية على “تويتر”.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه لا تعتبر المرّة الأولى التي ينتقد فيها راغب علامة من أداء الطبقة الحاكمة في لبنان.