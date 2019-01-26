“لأول مرة”… ماريا كاري في السعودية!

متابعة بتجــــــــــــرد: أعلنت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية عن أن الفنانة الأميركية ماريا كاري ستحيي حفلاً موسيقياً في السعودية في 31 كانون الثاني.

وقد كشفت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية عن هذه “المفاجأة” من خلال تغريدة على تويتر جاء فيها: “لأول مرة في المملكة! وفي احدى الامسيات الفنية في منطقة الترفيه.. الفنانة العالمية ماريا كاري وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة للبطولة السعودية الدولية لمحترفي الغولف في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية (كيك)”.

وفي سياق متصل، فقد أعلنت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية أيضاً عن حفل للفنان العالمي تييستو.