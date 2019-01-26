الدوزي يعلن عن مفاجأة جديدة لجمهوره – بالصورة

متابعة بتجـــــــــــــرد: أعلن النجم المغربي الدوزي، عن استعداده لطرح أغنية جديدة خلال الفترة القريبة المقبلة.
ونشر الدوزي عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي صورة جديدة له من استوديو التسجيل واكتفى في تعليقه عليها بكلمة “قريبًا”.
ومن المعروف أن آخر أعمال الدوزي الفنية كانت أغنية “مليت” التي جمعته على طريقة الديو مع الفنانة اللبنانية يارا.
الجدير ذكره أن الدوزي حصل على لقب “أفضل مطرب مغربي” في عام 2017 من مهرجان “موروكو ميوزيك أووردز”.
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