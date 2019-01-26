بالفيديو.. الممثل السوري جمال سليمان.. المتمرد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - على مدار رحلة فنية تتجاوز 4 عقود، نجح الممثل السوري جمال سليمان في أن يصنع لنفسه مساحة خاصة من الإبداع، حفر خلالها بموهبته واختياراته بصمة واضحة في تاريخ الدراما العربية، متجاوزا الحدود الجفرافية واللهجات المتعددة لأفق أكثر رحابة عبر عشرات الأدوار.

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