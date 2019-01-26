طارق صبري يوضح حقيقة ارتباطه.. وتطورات مسلسل "البيت الكبير 2"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكد الفنان المصري، طارق صبري، وجود تطورات مختلفة في أحداث الجزء الثاني من مسلسل "البيت الكبير"، وفي شخصيته تحديدًا، والذي يعرض حاليًا على قناة مشفرة.

كما أعرب صبري لـ "فوشيا" خلال حضوره حفل العرض الخاص لمسرحية الفنان محمد هنيدي "3 أيام في الساحل" عن سعادته لنجاح فيلمه الجديد "ساعة رضا" والذي تم عرضه في دور العرض مؤخرًا.

وتحدث الفنان المصري طارق صبري عن حقيقة ارتباطه عاطفيًا، وهل سيشارك في دراما رمضان المقبل أم لا؟.