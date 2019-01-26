شكرا لقرائتكم فنانون سوريون ينفون وفاة أسعد فضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - نفى فنانون سوريون، الثلاثاء، ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي حول وفاة الفنان السوري البارز، أسعد فضة.
وحصد الفنان أسعد فضة العديد من الجوائز كأفضل ممثل وجوائز تقديرية في مهرجانات في سوريا وخارجها، مثل مهرجان دمشق السينمائي الدولي ومهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون، كما تم تكريمه في العام 2006 بتسمية صالة المسرح القومي في مدينة اللاذقية باسم مسرح الفنان أسعد فضة.
وفي السينما، شارك في أفلام "القلعة الخامسة، وحبيبتي يا حب التوت، وقصة شرقية، وليالي ابن آوى". وفي التلفزيون شارك في مسلسلات "العوسج، الجوارح، باب الحارة، عز الدين القسام، وغيرها".
وحصل الفنان على العديد من الجوائز التقديرية في سوريا وخارجها، من بينها مهرجان دمشق السينمائي الدولي (جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "ليالي ابن آوى") ومهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون (جائزة أفضل دور تاريخي عن دوره في مسلسل "العوسج")، وحملت صالة المسرح القومي بمدينة اللاذقية اسمه عام 2006.
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