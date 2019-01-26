شكرا لقرائتكم هذه وصايا محمد بن راشد الـ10 لإدارة حكومية ناجحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مقتطفات من كتابه الجديد "قصتي"، عبر حسابه الخاص بـ"تويتر"، تتضمن الوصايا العشر للإدارة الحكومية الناجحة.

وتضمنت الوصايا ما يلي:

1- اخدم الناس

الغاية من الإدارة الحكومية هي خدمة الناس، الغاية من الوظيفة الحكومية هي خدمة المجتمع، الغاية من الإجراءات والأنظمة والقوانين هي خدمة البشر، لا تنس ذلك. لا تمجّد الإجراءات ولا تقدّس القوانين، ولا تعتقد أن الأنظمة أهم من البشر.

2- لا تعبد الكرسي

الوظيفة والمنصب والمسؤولية كلها مؤقتة، ستذهب عنها سريعاً، أو ستذهب عنك، إذا أحببت الكرسي قدمته على قيمك ومبادئك، والغاية التي جئت من أجلها وهي خدمة الناس. إذا أحببت الكرسي فلن تملك الشجاعة لاتخاذ قرارات ترفعك وتوصلك للكرسي الذي يليه.

3- ضع خطتك

عندما لا تخطط فأنت تخطط لفشلك، دور القائد الأساسي هو معرفة الاتجاه، وإرشاد فريقه نحوه، وتحفيزهم باستمرار للوصول إليه.

إذا أخفقت في وضع خطة فأنت تسير بغير هدى، ولا يهم أين تصل، لأنك لن تصل إلى شيء ذي قيمة.

4- راقب نفسك

راقب الأداء في مؤسستك، واجعل لك رقيباً داخلياً في المؤسسة، وخارجياً محايداً، لابد من مؤشرات تضمن من خلالها أنك تمضي في الاتجاه الصحيح لتحقيق الخطة، لا تغش نفسك ووطنك بوضع مؤشرات ضعيفة ورقابة ضعيفة، لا يمكن إنجاز أي مشروع دون مؤشرات حقيقية وصريحة تلزم بها نفسك وفريق عملك.

5- اصنع فريق عملك

لا تحلق وحيداً، لا تغرد وحيداً، لا تصفق وحيداً، اصنع فريقاً يحملون أهدافك لآفاق جديدة، تنازل عن صلاحياتك لهم، ارفع السقف أمامهم، أخرج المارد الذي بداخلهم، كافئهم وأبرز إنجازاتهم. لأن الفريق العظيم سيحملك إلى أماكن عظيمة.

6- ابتكر أو انسحب

الحكومات التي لا تبتكر تشيخ وتهرم، الأفكار تجدد الدماء، وتسبق بها المنافسين، وتقلل بها التكاليف. الاقتصاد الجديد قائم على الأفكار، والعالم الجديد لا يوجد شيء أقوى من فكرة عظيمة.

7- تواصل وتفاءل

أخبر العالم عن طموحاتك وقدراتك. من خلال الإعلام تحصل على مساندة الجمهور لك، لأنهم يعرفون أين تذهب. أعلن عن أهدافك في الإعلام لأنهم سيحاسبونك وهذا في صالحك، لأنك ستبذل الغالي والنفيس في تحقيق ما أعلنت عنه والتزمت به أمام الناس. تواصل دائماً ولا تختبئ، فالإعلام صديق وليس عدواً، صديق للمخلص المنجز وعدو للمتكاسل والفاسد.

8- لا تكن من غير منافس

التنافسية مبدأ مهم في سلوكنا نحن البشر. نافس نفسك أو غيرك. اجعل بيئة العمل بيئة تنافسية. التنافسية أسلوب حياة في الحكومات، من غيرها تتراجع الهمم، وتنطفئ الحماسة وتفتر العزائم.

9- اصنع قادة

اصنع قادة تصنع مستقبلاً، القائد الحقيقي هو من يصنع قادة. والمؤسسة الحقيقية هي التي تخرج قادة. صنع القيادات سر لا يفهمه إلا رجال تغلبوا على تضخم الأنا والذات، وفهموا أن أعظم إنجاز يصنعونه هو بناء البشر وليس الحجر.

10- انطلق لبناء الحياة

نحن محظوظون لأننا نعمل في الحكومات، وظيفتنا أجمل ما في حياتنا، بل هي الحياة. نغير من خلالها حياة الملايين نحو الأفضل.

لا تستهن بدورك أو عملك أو جهدك، فأنت تعمل في مجال صنع الحياة، وتصميم المستقبل وبناء الأوطان.