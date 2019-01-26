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شكرا لقرائتكم "ودّي أتكلم" أول فيلم كويتي يعرض في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - تعرض صالات السينما السعودية حالياً "ودّي أتكلم"، وهو أول فيلم كويتي يُعرض في المملكة.
وتدور أحداث الفيلم في قالب كوميدي، ويروي قصة مسعود، وهو مخرج سينمائي يواجه مشاكل لا حصر لها خلال محاولاته لتحقيق أحلامه، كما يحاول مجابهة السلبيات في المجتمع من خلال فنه. ويجسد شخصية "مسعود" الفنان خالد البريكي.
كما يتطرق "ودّي أتكلم" إلى قضايا إنسانية مهمة، خاصةً في ما يتعلق بمتغيرات المجتمع والحياة.
وعن هذا الموضوع، أعرب البريكي في حديث مع "العربية.نت" عن سعادته بعرض الفيلم في السعودية، متمنياً أن ينال استحسان الجميع.
يذكر أن فيلم "ودّي أتكلم" من بطولة جاسم النبهان وخالد البريكي وجمال الردهان وعبدالمحسن القفاص وليلى عبدالله وعدد من النجوم، وهو من تأليف وإخراج صادق بهبهاني، وقد تم تصوير مشاهده ما بين الكويت ودبي.
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