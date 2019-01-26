شكرا لقرائتكم فنان مصري توفي منذ سنوات.. تلاحقه هذه الاتهامات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - 10 سنوات مرت على رحيل الفنان المصري حسن عبد الحميد، الذي شارك في عدد كبير من الأعمال كان أشهرها "رأفت الهجان" و"المهاجر".

وعاد الجميع ليذكره ولكن لسبب غير فني، بعدما ترددت أقاويل عن كون الفنان الراحل الذي توفي في شهر أكتوبر عام 2009، كان يخفي ديانته اليهودية عن الجميع ويتظاهر بكونه مسلما.

تلك الأقاويل التي أخذت في الانتشار عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وأخذ البعض في ترديدها دون التأكد من صحتها، حتى صار الحديث عن هذا الأمر أشبه بكونه حقيقة غير قابلة للتكذيب.

إلا أن سامح عبد الحميد نجل الفنان الراحل أكد في تصريحات لـ"العربية.نت"، أن هذا الأمر غير حقيقي، مشيرا إلى كونه سمع بالشائعة للمرة الأولى قبل أسبوعين.

حيث انطلقت عبر "انستغرام" حينما نشر البعض صورة الفنان الراحل وأكدوا أنه يهودي الديانة، فأخذ الأمر في الانتشار، إلا أن ما أزعج العائلة ودفعهم للرد والنفي هو تطور الشائعة نفسها.

حيث أكد نجل الفنان الراحل أن البعض ذكر أن والده كان يخدع الجميع بكونه مسلما، ولكنه يمارس طقوس اليهودية سرا، وهو أمر رأت العائلة أنه لابد من وضع حد له.

وكشف سامح عبد الحميد، أن والده ولد عام 1932 ولم يكن أمرا مفاجئا وقتها أن يكون هناك فنان يهودي الديانة، حيث كان هناك أكثر من فنان يهودي، وبالتالي إن كان والده يهوديا كان سيعلن عن ذلك ولم يكن هناك سبب يدفعه لإخفاء ديانته.

وأكد نجل الفنان الراحل أنه فوجئ بأحد الشيوخ في إحدى القنوات يتحدث عن الواقعة، وأن هناك فناناً شارك في مسلسل "رأفت الهجان" كان يهودي الجنسية، معتبرا أن المقصد من ذلك لم يكن والده بالتحديد وإنما فكرة وجود يهود في #مصر.

وأوضح سامح عبد الحميد أن والده الذي جاءت آخر مشاركة له بمسلسل "ليل الثعالب" عام 2008، ولد بمدينة المنصورة، ودفن بمدافن والدته بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية.

وأشار إلى أن العائلة اكتفت بنفي تلك الشائعة، ولن يكون هناك ملاحقة قانونية لأي شخص، خاصة بعدما علم الجميع حقيقة الأمر.