شكرا لقرائتكم امبراطورية كارداشيان وكانييه تنتظر مولودا رابعا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت نجمة تلفزيون الواقع، #كيم_كارداشيان، أنها سترزق طفلا رابعا عبر أم بديلة، مؤكدة بذلك معلومات عن أنها وزوجها المغني، #كانييه_ويست، ينتظران حدثا سعيدا.
وبعد انتشار شائعات منذ أيام بهذا الصدد، قالت نجمة تلفزيون الواقع التي يتبعها نحو 125 مليون شخص عبر "إنستغرام" خلال مقابلة تلفزيونية إن العائلة سترزق قريبا بصبي.
وللزوجين ثلاثة أطفال نورث (5 سنوات) وساينت (3 سنوات)، وشيكاغو التي ولدت في كانون الثاني/يناير الماضي من أم بديلة أيضا.
وبررت كارداشيان (38 عاما) استعانتها بخدمات أم بديلة بمشاكل في المشيمة تسببت لها بمضاعفات كثيرة خلال حملها الثاني ويحتمل أن تعرض حياتها للخطر في حال حملت مجددا.
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