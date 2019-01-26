شكرا لقرائتكم ريهانا تقاضي والدها.. والسبب علامتها التجارية "فينتي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أقامت المغنية ريهانا دعوى قضائية ضد والدها بسبب استخدامه علامتها التجارية "فينتي"، ولمحت إلى أن شركة أسسها في 2017 تستغل اسمها.

وأقامت المغنية واسمها الحقيقي روبن ريهانا فينتي، دعوى أمام محكمة اتحادية في لوس أنجلوس الثلاثاء، متهمة والدها روبرت فينتي واثنين من شركائه بالتحايل والإعلانات المزيفة المرتبطة بشركته فينتي للمواهب الترفيهية والإنتاج.

وطلبت ريهانا، المولودة في باربادوس والتي تستخدم العلامة التجارية فينتي لبيع المواد التجميلية والملابس الداخلية والأحذية، من المحكمة أمرا يجبر والدها على الكف عن استخدام العلامة التجارية، بالإضافة إلى مبلغ لم يكشف عنه كتعويض.

وجاء في نص الدعوى أن ريهانا "ليست لها أي صلة" بشركة فينتي للترفيه، ولكن الشركة تستغل اسمها وتصف نفسها بأنها مرتبطة بريهانا.